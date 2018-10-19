Председатель КСП Волгоградской области - о будущем госпредприятий «Заря» и «Волгофарм»





Волгоградская область «созрела» до профицитности бюджета, сообщает ИА "Высота 102". По мнению председателя контрольно-счетной палаты региона Игоря Дьяченко, сегодня есть предпосылки для формирования столь позитивного сценария развития финансовых событий на ближайшие три года.

Напомним, сегодня первый вице-губернатор – председатель комитета по бюджету Александр Дорждеев заявил на парламентском часе в облдуме о том, что проект бюджета региона 2019 года сформирован с профицитом в 300 млн рублей. В 2020 и 2021 годах этот показатель заложен в сумме 200 млн рублей. Два последних года казна региона верстается без дефицита, когда расходы составляют столько же, сколько доходы. Неудачную попытку утвердить бюджет профицитным администрация области предпринимала в 2016 году. Правда, уже по итогам трех кварталов главный финансовый документ серьезно перекроили, заложив дефицит в несколько миллиардов рублей.

По мнению главного аудитора региона, сравнивать ситуацию 2016 года и нынешнюю – некорректно. Три года назад, как пояснил Дьяченко, пойти на столь смелый шаг власти региона обязал Минфин для снижения госдолга.

«Динамика последних лет показывает, что ситуация в области стабилизируется – доходы мы наращиваем быстрее, чем идут инфляционные процессы. Поэтому можно уже говорить о профицитности», - отметил председатель КСП области. Также он добавил, что профицит поможет в вопросе снижения долговых обязательств региона. «Снижать долю госдолга только через увеличение доходов - не единственный путь. В конечном итоге, и за счет профицита нужно погашать кредиты, в первую очередь, коммерческие, чтобы не переплачивать лишние деньги за проценты», - пояснил Игорь Дьяченко.

На начало 2018 года размер госдолга Волгоградской области составлял 90% от уровня собственных доходов. В ближайшие три года этот показатель, согласно озвученному главным финансистом области прогнозу, должен снизиться до 50%. В том, что это удастся сделать – глава КСП выразил определенную надежду, но не уверенность. «Озвученные председателем комитета финансов основные параметры трехлетнего бюджета говорят о хорошей динамике. Но детальнее будем говорить, когда увидим весь расклад и подготовим свое заключение на проект бюджета», - ответил главный аудитор области.

Прокомментировал Игорь Дьяченко «Высоте 102» и самую громкую новость, прозвучавшую сегодня на парламентском часе. Напомним, председатель комитета по бюджету и налогам облдумы Илья Кошкарев заявил о целесообразности включить в программу приватизации госпредприятия «Волгофарм» и «Заря». Угроза продажи над фармацевтической компанией и овощеводческим хозяйством нависала в прежние годы не единожды. По мнению Кошкарева, компании, находясь в госсобственности, не эффективны. Он напомнил о требовании президента Путина снижать долю государства в российской экономике.

По мнению председателя КСП области, заявление господина Кошкарева пока стоит расценивать лишь как пищу для размышлений. «Может быть, после приватизации эти процессы (эффективность ГУПов, - прим.ред.) будут меняться в лучшую сторону. Данные госпредприятия для нас не являются профильными – напрямую с реализацией функций государства не связаны. Это просто наследие, которое сохранилось. Пока в программе приватизации заложено только акционирование. То есть подразумевается, что 100%-ый пакет находится в руках области. Пока такой задачи, как продажа, не стояла. Этот скорее как предложение на будущее», - заключил Игорь Дьяченко.



