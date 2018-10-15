В Волгоградской области задержали группу наркокурьеров на "копейке"

Происшествия 15.10.2018 09:17
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15.10.2018 09:17
Полиция задержала троих 18-летних жителей Волжского по подозрению в наркоторговле. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, "ВАЗ-2101", в котором находились подозреваемые, была остановлена для проверки документов сотрудниками ДПС накануне на ул. Карбышева в Волжском. У водителя не оказалось прав, а поведение двоих его пассажиров вызвало подозрение. В машине оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили футляры, предположительно, с наркотическим веществом.
Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области. Эксперты установили, что в футлярах находится синтетический наркотик, веса которого хватило бы для приготовления более 200 разовых наркотических доз, и марихуана.
Все трое подозреваемых сознались в содеянном. Они пояснили, что с сентября 2018 года выполняли функции курьеров по сбыту через тайники-закладки мелкооптовых партий наркотиков на территории Волгограда и Волжского.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ – "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мера пресечения избирается.
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