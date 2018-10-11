Происшествия 11.10.2018 11:15
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11.10.2018 11:15
Сегодня ночью около села Ушаковка на трассе Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань» 43-летний житель Раменского района Московской области, управляя автомобилем «Citroen Jumper», совершил наезд на двух пешеходов. Они переходили дорогу в неположенном месте. По данным пресс-службы УМВД России по Астраханской области, сообщает ИА «Высота 102», в результате 51-летний житель села Ильмень Руднянского района Волгоградской области от полученных травм скончался на месте происшествия. У 33-летней местной жительницы сотрясение головного мозга, переломы и ушибы. Она была госпитализирована.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. По факту гибели мужчины следственным отделом ОМВД России по Черноярскому району Астраханской области проводится проверка.
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