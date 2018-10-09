До конца 2018 года в Среднеахтубинском районе планируется ликвидировать 18 свалок на общую сумму 125,059 млн руб., в Дубовке - на 135,018 млн руб., в Урюпинске - на 55,256 млн руб. На 2019 год запланирована ликвидация свалки в Камышине - 469,774 млн руб. Именно такие суммы были выделены муниципалитетам из федерального бюджета на борьбу с мусорными свалками, заявили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов и экологии региона.

Однако, как заявляют специалисты, сегодня на этих территориях, планируемых к ликвидации, отмечены случаи сброса новых отходов. И если органы местного самоуправления не обратят внимание на недопустимость таких действий, Минприроды имеет право снять финансирование с муниципалитетов без объяснения причин, заявили в облкомприроды.

Кроме того, не выполнено в полном объеме постановление администрации Волгоградской области, определяющее участие органов местного самоуправления в организации деятельности в сфере обращения с ТКО. Так, к примеру, 15 площадок временного накопления ТКО, запланированных к созданию, на территории Алексеевского, Быковского, Даниловского, Еланского, Иловлинского, Киквидзенского, Клетского, Руднянского, Серафимовичского, Суровикинского, Фроловского муниципальных районов не обустроены. В результате только 36% - более 2 млн кубометров образующихся отходов - доставляются на объекты приема ТКО, оставшиеся 64% -порядка 4 млн кубометров - по-прежнему размещаются на поселковых свалках и в несанкционированных местах.

Как отметили в ведомстве, в начале будущего года прием ТКО начнут полигоны ТКО в Светлоярском районе и мусоросортировочный комплекс в г. Волжском. До конца 2020 года планируется создание мусоросортировочных комплексов в Урюпинске и Камышине, Михайловке. Обсуждается вопрос создания в Калачевском и Палласовском муниципальных районах мусороперегрузочных станций для последующего транспортирования ТКО на имеющиеся объекты приема. В результате, напомнили в облкомприроды, к концу 2020 года на территории области планируется обеспечить 100% потребность в объектах обработки и размещения ТКО.