На круглую сумму: в Волгограде УК заплатит крупный штраф за 17-часовое отсутствие горячей воды в жилом доме
Общество 05.10.2018 12:42
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05.10.2018 12:42
ООО " Управляющая компания "Южное" и ее руководитель оштрафованы за превышение нормативной продолжительности перерыва подачи горячей воды потребителям в многоквартирном доме № 6 по улице имени композитора Танеева в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора по региону, проведенной прокуратурой Красноармейского района проверкой установлено, что в связи с образованием течи трубопровода горячего водоснабжения в одной из квартир многоквартирного дома ООО "УК "Южное" прекратила подачу горячей воды всем потребителям в доме. Предоставление коммунальной услуги было возобновлено только через 17 часов.
Между тем в соответствии с действующим жилищным законодательством России необходимость устранения аварийной ситуации на внутридомовых сетях инженерных коммуникаций является основанием для приостановления предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению потребителям в многоквартирном доме, но на срок не более 4 часов единовременно. Постановлениями мирового судьи компания и ее руководитель оштрафованы на общую сумму 275 тыс. рублей.
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