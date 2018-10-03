Здравоохранение 03.10.2018 16:30
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03.10.2018 16:30
В Волгоградской области смертность мужчин трудоспособного возраста в разы превышает смертность женщин, - констатировали в региональном ОНФ во время обсуждения причин ухудшения общего состояния здоровья сильной половины человечества и возможные методы повышения качества жизни.
Как заявили ИА «Высота 102» в общественной организации, по данным областного комитета здравоохранения, в регионе максимальная разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в 2017 г. составляла 10 лет. Естественный прирост населения региона практически всегда отрицательный, так как смертность превышает рождаемость. Смертность населения трудоспособного возраста имеет тенденцию к снижению за период 2000-2017 гг..
Среди основных причин смерти мужчин всех возрастов первое место занимают болезни системы кровообращения, второе – смертность от новообразований, третье – внешние причины. В трудоспособном возрасте смертность мужчин от болезней системы кровообращения также на первом месте, смертность от внешних причин занимает второе место, а смертность от новообразований – третье место.
Между тем директор Волгоградского областного медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Мухаева считает, что «отрасль здравоохранения способна влиять на увеличение продолжительности жизни максимум процентов на 20, все остальное – это наш с вами образ жизни: условия проживания, питание, привычки, режимы труда и отдыха. В стремлении к физическому и профессиональному долголетию очень важно, чтобы каждый человек начинал с себя, со своей семьи, со своего коллектива. Также нашим мужчинам важно обращаться к врачам при первых симптомах нарушения мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме, боли в сердце, сильной головной боли. Это спасение жизни, тот «золотой час», в который можно восстановить трудоспособность».
Все участники совещания сошлись во мнении, что занятия спортом – один из важных факторов укрепления здоровья и продления жизни. Однако для некоторых это является довольно дорогостоящим мероприятием, поэтому конкретным шагом со стороны властей должно стать развитие дворового спорта, расширение сети спортивных площадок на общественных территориях и во дворах. Тем более, что в последние годы у жителей региона и областного центра появился интерес к активным занятиям спортом, на улицах появилось больше велосипедистов, роллеров, люди совершают пробежки. Чтобы это стремление к спорту не было потеряно, необходимо развивать сеть проката различного спортивного инвентаря. Прозвучало мнение о необходимости заинтересованности руководителей предприятий в пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников, в поощрении своевременного прохождения ими диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации, возвращении производственной гимнастики, особенно для сотрудников с сидячим функционалом.
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