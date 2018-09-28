Волгоградский музей «Память» раскрыл правду о военнопленных Сталинграда









Выставка «Сталинградские военнопленные» открылась сегодня в музее «Память», расположенном в подвале здания ЦУМа, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции, подготовленной при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлена большая коллекция редких фотографий немецких, румынских и итальянских военнопленных, а также предметы, принадлежавшие генерал-лейтенанту Михаилу Кривенко - начальнику Главного управления по делам военнопленных и интернированных ГУПВИ НКВД-МВД СССР.













Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель заведующего отделом музея «Память» Олег Фирстков, главная цель выставки - показать и рассказать правду о лечении, питании и досуге военнопленных, которых содержали отнюдь не так, как в фашистских концлагерях.

















Множество пленных (а после Сталинградской битвы в плену оказались почти 300 тысяч солдат и офицеров Германии и союзников) умирали от ран, обморожений, дистрофии вследствие голода в окружении, но выжившим помощь оказывали как советские врачи и медсестры, так и медики из числа военнопленных. Постоянной проблемой было питание и снабжение - и для пленных находили ресурсы, в то время как продовольствия не хватало для местных жителей. Выставка рассказывает и правду о якобы «рабском» труде немецких военнопленных на строительстве Сталинграда и Волго-Донского канала.













Особого внимания, по мнению сотрудников музея-заповедника «Сталинградская битва», заслуживает копия личного дела плененного генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Этот уникальный документ экспонируется по разрешению Российского государственного военного архива.

Работа выставки «Сталинградские военнопленные» продлится до конца января 2019 года.







