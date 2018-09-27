«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией

Аналитика 27.09.2018 20:01
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27.09.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: пенсионный возраст больше не обсуждается : в России женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65. Поберегите ваши денежки: Центробанк предостерег жителей Волгоградской области от рисков вложения средств в финансовую пирамиду «Кэшберри». «А это просто дождь прошел…»: июльский ливень «смыл» из регионального резервного фонда десятки миллионов рублей на помощь пострадавшему Волгограду. Наследие ЧМ: объекты временной инфраструктуры чемпионата мира по футболу посчитают и передадут в собственность Волгоградской области.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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