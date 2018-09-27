Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией

Аналитика 27.09.2018 20:01
7392 0
27.09.2018 20:01



Смотрите сегодня в программе: пенсионный возраст больше не обсуждается : в России женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65. Поберегите ваши денежки: Центробанк предостерег жителей  Волгоградской области от рисков вложения средств в финансовую пирамиду «Кэшберри». «А это просто дождь прошел…»: июльский ливень «смыл» из регионального резервного фонда десятки миллионов рублей на помощь пострадавшему Волгограду. Наследие ЧМ: объекты временной инфраструктуры чемпионата мира по футболу посчитают и передадут в собственность Волгоградской области.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии
10.09.2018 20:02
29953 10
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти
16.09.2018 16:48
27896 42
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде властям «трын-трава» на опасные для здоровья заросли
04.09.2018 20:01
23740 5
Аналитика
26.09.2018 20:08
Аналитика 26.09.2018 20:08
20652 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.09.2018 20:08
Аналитика 25.09.2018 20:08
23980 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.09.2018 16:15
Аналитика 25.09.2018 16:15
2855 36 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.09.2018 20:02
Аналитика 24.09.2018 20:02
22309 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.09.2018 15:03
Аналитика 24.09.2018 15:03
6800 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.09.2018 20:06
Аналитика 21.09.2018 20:06
25062 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.09.2018 20:01
Аналитика 20.09.2018 20:01
32608 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.09.2018 20:01
Аналитика 19.09.2018 20:01
21624 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.09.2018 20:03
Аналитика 18.09.2018 20:03
20629 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.09.2018 20:03
Аналитика 17.09.2018 20:03
31628 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.09.2018 16:47
Аналитика 17.09.2018 16:47
1850 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.09.2018 16:48
Аналитика 16.09.2018 16:48
27896 42 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.09.2018 20:09
Аналитика 14.09.2018 20:09
20660 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.09.2018 20:07
Аналитика 13.09.2018 20:07
22720 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.09.2018 20:11
Аналитика 12.09.2018 20:11
36874 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикциейCмотреть видео
18:00
Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Под Волгоградом поисковики нашли останки офицеров и артефакты времен ВОВСмотреть фотографии
17:40
Зампредседателя Саратовской облдумы покинул пост и вышел из «ЕР» из-за пенсионной реформыСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде экс-председатель коллегии адвокатов назвал деньги на взятку гонораромСмотреть фотографии
16:29
Судебный пинг-понг: Уголовному делу волгоградского общественника Гольдера нашли подходящее местоСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области «реанимировали» общественную организацию поддержки флотаСмотреть фотографии
15:34
Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлееСмотреть фотографии
13:46
Жительница Волгоградской области стала жертвой группового изнасилования в полеСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"Смотреть фотографии
13:25
«Драму» с пенсионной реформой Госдума доиграла до концаСмотреть фотографии
12:59
Объекты временной инфраструктуры для ЧМ в Волгограде передадут в собственность регионаСмотреть фотографии
12:44
«Да и пес с ним»!: в Волгограде покусавшая ветврача собака депутата оказалась непривитой от бешенстваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Изменения «в ногу со временем»: «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил брендСмотреть фотографии
11:46
Июльский ливень стоил Волгограду несколько десятков миллионов рублейСмотреть фотографии
10:49
Банк России увидел в волгоградской компании признаки финансовой пирамидыСмотреть фотографии
10:17
Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области предпенсионер спалил дачу работодателя после увольненияСмотреть фотографии
08:08
Стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
21:48
В Волгоградской области посреди степи в ДТП разбилась пьяная компания - четверо пострадали, один погибСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой Смотреть фотографииCмотреть видео
20:09
В администрации Волжского определились с кадрамиСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде завершается предварительное следствие по делу о «депутатской ОПГ» Cмотреть видео
17:33
На час вперед: Волгоградская область переведет часы 28 октябряСмотреть фотографии
16:36
Семь способов сэкономить на содержании автомобиляСмотреть фотографии
14:57
Экс-депутат гордумы Волгограда после скандала с "ошибкой" в декларации получил госнаградуСмотреть фотографии
14:19
Депутатов Госдумы поблагодарили за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде жители 115 домов оказались внутри очага бешенстваСмотреть фотографии
12:16
Жителей Волгоградской области проведут по Волго-Ахтубинкой пойме грибники-экскурсоводыСмотреть фотографии
12:01
Изба-читальня: у бывшего волгоградского «слуги народа» в СИЗО появится новое хоббиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 