«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией







Смотрите сегодня в программе: пенсионный возраст больше не обсуждается : в России женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65. Поберегите ваши денежки: Центробанк предостерег жителей Волгоградской области от рисков вложения средств в финансовую пирамиду «Кэшберри». «А это просто дождь прошел…»: июльский ливень «смыл» из регионального резервного фонда десятки миллионов рублей на помощь пострадавшему Волгограду. Наследие ЧМ: объекты временной инфраструктуры чемпионата мира по футболу посчитают и передадут в собственность Волгоградской области.

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