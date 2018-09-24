В Волгоградской области собака покусала 3-летнего ребенка

Происшествия 24.09.2018 09:22
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24.09.2018 09:22
Трехлетняя девочка подверглась нападению домашней собаки в Иловлинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, ребенка госпитализировали из дома с укушенной раной лба. ЧП произошло в рабочем поселке Иловля в воскресенье. Известно, что рану девочке нанес домашний беспородный питомец. Что стало причиной агрессии собаки, пока неизвестно.
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