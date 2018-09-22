Здравоохранение 22.09.2018 14:54
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22.09.2018 14:54
С сегодняшнего дня Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции Минздрава РФ по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов #ДоброВСело. Вплоть до конца октября в 19 ФАПах семи муниципальных районов региона специалисты медицинских организаций Волгограда будут проводить прием жителей отдаленных населенных пунктов, а волонтеры из числа студентов-медиков организуют субботники. В число площадок акции в рамках объявленного президентом России Года добровольца, вошли ФАПы Городищенского, Калачевского, Дубовского, Быковского, Иловлинского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов. Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» выехала с бригадой врачей ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3» в хутор Ильевка Калачевского района. Подробности - в видеоматериале.
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