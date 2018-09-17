











К 7 годам и 1 месяцу лишения свободы к колонии строгого режима приговорил сегодня Дзержинский районный суд известного волгоградского кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Его признали виновным в вымогательстве 3 миллионов рублей у предпринимателя Сергея Родионова, и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Конфликт, напомним, произошел летом прошлого года. Дзержинский районный суд также вынес приговор товарищам Владимира Поташкина - Дмитрию Исмаилову и Сергею Янину. Они получили по 7 лет колонии строгого режима за вымогательство и побои и просто за вымогательство, соответственно. Суд постановил выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерб и вернуть 3 миллиона.

Такой приговор вызвал возмущение у всех осужденных. В частности, Поташкин заявил, что будет обжаловать это решение вплоть до Европейского суда по правам человека.

По версии следствия, деньги требовали от Родионова за то, что оказывались определенные услуги фермеру Костенко.

При этом, сам фермер не раз говорил, что ни от Поташкина ни от его знакомых угроз не получал. Деньги предавал Родионову за помощь в решении земельного спора. На оглашение приговора Родионов не пришел.

Сегодня перед оглашением приговора в коридоре перед залом судебных заседаний собрались несколько десятков человек. Когда подсудимых завели в помещение многие из присутствующих старались подойти и поздороваться с ними. Поташкин и его товарищи, пока судья зачитывал приговор, вели себя спокойно.