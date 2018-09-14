Политика

25 млн рублей упали на волгоградские счета «ЕР» перед началом избирательной кампании

Политика 14.09.2018 15:23
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14.09.2018 15:23


Перед началом  избирательной кампании в Волгоградскую гордуму реготделения трех партий получили 30 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, 25,5 млн рублей было перечислено на счет «Единой России», 3,1 млн – на счет КПРФ, 1 млн рублей пополнил партийную кассу «Справедливой России».
Отчеты в облизбирком по итогам второго квартала 2018 года предоставило 51 реготделение партий из 53. Не отчитались «ПАРТИЯ РОСТА» и «Аграрная партия Россия». В их отношении направлены представления в управление Минюста по Волгоградской области. 44 реготделения представили нулевые отчеты. Примечательно, что ЛДПР, которая по итогам выборов получила два мандата в гордуму, с апреля по июнь не вела никакой финансовой деятельности.

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