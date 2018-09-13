Общество

«Что-то с «Памятью» моей стало»: арбитражный суд Волгоградской области вернется к скандальному делу

Общество 13.09.2018 15:43
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13.09.2018 15:43


Назначена дата первого заседания в арбитражном суде Волгоградской области по повторному рассмотрению дела, в котором участвуют ФАС России, Волгоградское УФАС, прокуратура Волгоградской области, администрация Волгограда, а также ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» и ООО «Радоница».  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе антимонопольного органа,  в Волгоградском УФАС намерены добиваться признания нарушающим закон о конкуренции дополнительное соглашение, заключенное между администрацией Волгограда и «Памятью» на обслуживание, ремонт кладбищ и услуги по захоронению. Ранее арбитражный суд Волгоградской области и апелляционный суд в Саратове отказали в удовлетворении совместного иска антимонопольщиков и прокуратуры. Но кассационный суд в Казани в начале августа отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрении. В определении суда указано, в частности, что допсоглашение имеет признаки самостоятельной сделки, а потому не могло быть прологнировано. Кроме того, суд подчеркнул, что статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания гарантированного перечня услуг по погребению, коим обладает целый ряд структур «Памяти» (в т.ч. ЗАО «РП «Память»), не может служить основанием предоставления хозяйствующему субъекту, имеющему такой статус, исключительного права на оказание услуг по погребению. Лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, предоставлено право выбора организации, осуществляющей услуги по погребению. Следовательно, такие услуги могут быть оказаны любым  хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе. Заседание по скандальному делу состоится 17 сентября.

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