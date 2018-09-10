Общество

Два депутата Волгоградской облдумы поедут в Москву за «новым» временем

Общество 10.09.2018 12:45
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10.09.2018 12:45


Завтра, 11 сентября, на пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о переходе Волгоградской области в третью часовую зону. От региона в обсуждении данного вопроса будут участвовать спикер областной думы Николай Семисотов и председатель парламентского комитета по охране здоровья Наталья Семенова, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной думы. 
Напомним, 25 апреля регпарламент принял постановление, инициирующее внесение изменений в федеральный закон «Об исчислении времени». Переход с московского на местное время и, соответственно, перевод стрелок часов на территории региона предлагается осуществить в 2:00 28 октября 2018 года. Законопроект предварительно обсуждался в профильном комитете Государственной Думы и получил положительный отзыв Правительства РФ.
Официальным представителем Волгоградской областной думы при рассмотрении проекта федерального закона назначен председатель регионального парламента Николай Семисотов. После положительного решения Государственной Думы законопроект должен получить поддержку Совета Федерации, а затем будет направлен Президенту России для подписи.
18 марта 2018 года вместе с выборами Президента России в Волгоградской области был проведен референдум о выборе времяисчисления. Региональная избирательная комиссия признала референдум состоявшимся, а его результаты действительными. 58,82% от числа участников референдума или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью часовую зону (московское время плюс 1 час). Против проголосовало 40,16% (469 344 человека).

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