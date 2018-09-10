Волгоградец с топором напал на полицейского





Жителя Краснооктябрьского района Волгограда задержали полицейские за нападение с топором на сотрудника МВД. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию позвонила 37-летняя женщина и рассказала, что ей угрожает брат. Когда к ее дому подъехала следственная оперативная группа, вышел и сам дебошир. Мужчина был сильно пьян и держал в руках топор. Увидев стражей порядка, среди которых был и участковый, он стал угрожать ему и попытался ударить. Мужчину обезоружили и доставили в отдел полиции. Районным следственным отделом регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье “Применение насилия в отношении представителя власти”, максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.



