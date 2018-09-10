Происшествия

Волгоградец с топором напал на полицейского

Происшествия 10.09.2018 09:20
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10.09.2018 09:20


Жителя Краснооктябрьского района Волгограда задержали полицейские за нападение с топором  на сотрудника МВД. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  в полицию позвонила 37-летняя женщина и рассказала, что ей угрожает брат.  Когда к ее дому подъехала следственная оперативная группа,  вышел и сам дебошир. Мужчина был сильно пьян и держал в руках топор. Увидев стражей порядка, среди которых был и участковый, он стал угрожать ему и попытался ударить. Мужчину обезоружили и доставили в отдел полиции. Районным следственным отделом регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье “Применение насилия в отношении представителя власти”, максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. 

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