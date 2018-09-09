Выборы

В Волгограде на выборах в гордуму на 10.00 проголосовали чуть больше 3% избирателей

Выборы 09.09.2018 11:59
1152 0
09.09.2018 11:59



Явка на выборах депутатов Волгоградской городской думы по состоянию на 10.00 составила 3,16%. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовала ТИК Дзержинского района, которая выполняет полномочия городской избирательной комиссии. На прошлых выборах к этому времени бюллетени в урны опустили 2,78% избирателей. В целом, по итогам голосования в сентябре 2013 года на участки пришли 23,56% волгоградцев, обладающих электоральным правом.
Всего в Волгограде в 8 утра для голосования открылись 326 избирательных участков. 
Самая высокая явка на 10 утра - в Центральном районе. По данным ОИК №9, она составляет 4,05%, а самая низкая - в Дзержинском районе (ОИК №8) - 2,43%.
В Волжском, где сегодня также избирают городских депутатов, явка на 10.00 невысокая - всего 2,9%. По традиции активно голосуют селяне. Так, в Камышине, где также проходят выборы депутатов представительного собрания, явка составила 7,46%.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаско
02.09.2018 16:21
6454 0
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»
13.08.2018 14:10
5353 30
В Волгоградской области на выборах открылись 666 участков для голосования
09.09.2018 08:01
4151 0
Выборы
09.09.2018 16:34
Выборы 09.09.2018 16:34
924 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 15:26
Выборы 09.09.2018 15:26
5403 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 15:03
Выборы 09.09.2018 15:03
2057 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 13:58
Выборы 09.09.2018 13:58
1756 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 12:29
Выборы 09.09.2018 12:29
1542 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 08:01
Выборы 09.09.2018 08:01
5050 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
05.09.2018 12:56
Выборы 05.09.2018 12:56
4745 20 Обсудить

0
Далее
Выборы
04.09.2018 11:43
Выборы 04.09.2018 11:43
3787 12 Обсудить

0
Далее
Выборы
02.09.2018 16:21
Выборы 02.09.2018 16:21
13734 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
28.08.2018 10:48
Выборы 28.08.2018 10:48
3275 12 Обсудить

0
Далее
Выборы
20.08.2018 14:57
Выборы 20.08.2018 14:57
6498 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
20.08.2018 12:03
Выборы 20.08.2018 12:03
6495 14 Обсудить

0
Далее
Выборы
17.08.2018 08:59
Выборы 17.08.2018 08:59
3300 8 Обсудить

0
Далее
Выборы
14.08.2018 13:50
Выборы 14.08.2018 13:50
10334 19 Обсудить

0
Далее
Выборы
13.08.2018 14:10
Выборы 13.08.2018 14:10
7886 30 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:34
Избирком Волгоградской области подсчитал явку на выборы к 15.00Смотреть фотографии
15:26
Саксофон и ритмичный танец: как дети Волгограда спасали выборы от провальной явкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Утомленные солнцем: с выборами в Волгограде что-то пошло не такСмотреть фотографии
13:58
Выборы в Волгоградскую гордуму не манят избирателейСмотреть фотографии
12:29
Глава администрации Волгограда проголосовал и увидел позитивСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде на выборах в гордуму на 10.00 проголосовали чуть больше 3% избирателейСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде для детей-сирот не нашлось дешевых квартирСмотреть фотографии
11:29
Россия-США: подопечные волгоградца Александра Гайдукова готовятся к борьбе за "золото" Кубка мираСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде "невежливый" водитель отправил в больницу двоих пассажировСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде облезает краска с покрашенных перед ЧМ-2018 фасадовСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области водитель легковушки потерял управление, трое человек пострадалиСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде матери двоих детей смягчили наказание за кражу товара из магазинаСмотреть фотографии
08:01
В Волгоградской области на выборах открылись 666 участков для голосованияСмотреть фотографии
20:23
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
18:27
Волгоград принимает сильнейших молодых футболистов РоссииСмотреть фотографии
18:26
Худеющие пациенты клиники «Доктор Борменталь-Волгоград» нарвались на крупные неприятностиСмотреть фотографии
14:55
Снова ничья: волгоградский "Ротор" не смог победить "Сибирь"Смотреть фотографии
12:42
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области подорожал проезд на маршрутках и таксиСмотреть фотографии
11:32
Более 30 нелегалов из Узбекистана трудились на бахчах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде горит заброшенное общежитиеСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области опасаются больших пожаров Cмотреть видео
18:47
В Волгограде главу поселения сняли с предвыборной гонкиСмотреть фотографии
17:24
Жителям Бекетовки в Волгограде отравили две ночиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде спасатели выловили из Волги обессилевшего пловцаСмотреть фотографии
16:20
Свобода за миллион: в Волгоградской области адвоката судят за мошенничествоСмотреть фотографии
16:09
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"Смотреть фотографии
15:48
Сбой в системе: компания «друга Путина» осталась без миллиардного заказа в Волгограде Смотреть фотографии
14:46
Суд в Волгограде постановил закрыть реготделение "Народной партии России"Смотреть фотографии
13:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию крупного социального проекта в КотельниковоСмотреть фотографии
Реклама
 