В Волгограде на выборах в гордуму на 10.00 проголосовали чуть больше 3% избирателей









Явка на выборах депутатов Волгоградской городской думы по состоянию на 10.00 составила 3,16%. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовала ТИК Дзержинского района, которая выполняет полномочия городской избирательной комиссии. На прошлых выборах к этому времени бюллетени в урны опустили 2,78% избирателей. В целом, по итогам голосования в сентябре 2013 года на участки пришли 23,56% волгоградцев, обладающих электоральным правом.

Всего в Волгограде в 8 утра для голосования открылись 326 избирательных участков.

Самая высокая явка на 10 утра - в Центральном районе. По данным ОИК №9, она составляет 4,05%, а самая низкая - в Дзержинском районе (ОИК №8) - 2,43%.

В Волжском, где сегодня также избирают городских депутатов, явка на 10.00 невысокая - всего 2,9%. По традиции активно голосуют селяне. Так, в Камышине, где также проходят выборы депутатов представительного собрания, явка составила 7,46%.