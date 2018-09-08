Общество

Худеющие пациенты клиники «Доктор Борменталь-Волгоград» нарвались на крупные неприятности

Общество 08.09.2018 18:26
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08.09.2018 18:26


Заплатили крупные денежные суммы, но так и не похудели шестеро пациентов клиники «Доктор Борменталь – Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» клиенты отсудили у фирмы свыше 1,6 млн рублей за неисполненные ей обязательства. Вернуть полученные деньги, помноженные на неустойку, штрафы и компенсацию морального вреда ООО «Доктор Борменталь – Волгоград» обязал Ворошиловский районный суд. Судебные решения вынесены за период с ноября 2017 года по июнь 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». Еще одно дело клиника проиграла арендодателю помещения за просрочку платежей. 
На сайте клиники, которая является местным представительством федеральной компании, пациентам обещают помогать людям «стать стройнее и сохранить полученный результат на долгие годы», а также «мощную мотивацию и непоколебимый психологический настрой на стройность». Однако как минимум несколько клиентов организации если и похудели, то только от стресса. Услуги клиники «Доктор Борменталь – Волгограда», согласно материалам судебных дел, стоят отнюдь не дешево. К примеру, с одним из пострадавших был заключен договор на оказание восьми индивидуальных психотерапевтических консультаций за 60 тысяч рублей. Еще 12 тысяч рублей пациент оплатил за некий психологический тренинг. Клиенты исправно вносили денежные средства в кассу фирмы за тренинги под названиями «Антистресс», «Коррекция избыточного веса» или занятия в группе «Шок», но обещанные сеансы и процедуры так и не получали. Из одного решения суда в другое кочует одна и та же формулировка: «каких-либо услуг ответчиком оказано не было», «денежные средства он не возвратил». Примечательно, что некоторые из клиентов планировали похудеть в кредит, оформляя банковские займы при заключении договоров.
Одному из пациентов при оформлении документов в клинике и вовсе «подсунули» на подпись, как отмечается в решении суда, договор со сторонним юридическим лицом – ИП Шабалтас О.Ю.. Мужчину каким-то образом убедили подписать кредитный договор почти на 100 тысяч рублей. «Ему внушалось, что его состояние здоровья требует немедленного лечения», - говорится в решении суда. Пациент сначала засомневался, но его «упросили пройти пробные два сеанса, причем второй из них был с применением аудио-визуальной стимуляции». После этой процедуры пациент почувствовал себя плохо и вызвал «Скорую помощь». Деньги за «вредную» процедуру предприниматель возвращать отказался - стал уклоняться от ответа на звонки, сменив место своего офиса. 
У ООО «Доктор Борменталь – Волгоград» проблемы, похоже, что имеются не только с клиентами, но и с контрагентами. Так, согласно данным сайта арбитражного суда региона, с начала 2018 года компания проиграла четыре процесса о взыскании примерно 800 тысяч рублей. В базе данных управления Федеральной службы судебных приставов компания также фигурирует. В отношении клиники возбуждено 19 производств о взыскании свыше 2 млн рублей.

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