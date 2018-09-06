Политика

В Волгограде российские и иранские парламентарии почтили память защитников Сталинграда

Политика 06.09.2018 11:52
2528 3
06.09.2018 11:52



Делегация иранских парламентариев вместе с депутатами Госдумы РФ сегодня возложила венки к Вечному огню и могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, депутаты Государственной думы и делегация Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран во главе с председателем Али Лариджани почтили минутой молчания память участников Великой Отечественной войны. С российской стороны в церемонии возложения участвовали заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.



Глава иранской делегации оставил запись в Книге памяти, отметив, что Сталинградская битва привела к поражению и провалу врагов и закончилась победой солдат в войне.
Напомним, Волгоград сегодня стал площадкой для проведения первого в истории заседания Межпарламентской комиссии России и Ирана высокого уровня — совещание проведут председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин и спикер Меджлиса Али Лариджани. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
В мэры Волгограда метят бывший вице-губернатор, фельдшер и студентка-дипломница
18.08.2018 10:51
22691 0
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение
28.08.2018 18:20
11325 37
В Волгоград съезжаются высокопоставленные российские и зарубежные чиновники
05.09.2018 18:09
10015 24
Политика
05.09.2018 18:09
Политика 05.09.2018 18:09
12902 24 Обсудить

0
Далее
Политика
05.09.2018 15:19
Политика 05.09.2018 15:19
7541 23 Обсудить

0
Далее
Политика
04.09.2018 17:57
Политика 04.09.2018 17:57
9351 28 Обсудить

0
Далее
Политика
03.09.2018 17:09
Политика 03.09.2018 17:09
3859 5 Обсудить

0
Далее
Политика
29.08.2018 06:40
Политика 29.08.2018 06:40
11950 68 Обсудить

0
Далее
Политика
28.08.2018 18:20
Политика 28.08.2018 18:20
12982 37 Обсудить

0
Далее
Политика
24.08.2018 20:03
Политика 24.08.2018 20:03
13236 17 Обсудить

0
Далее
Политика
23.08.2018 12:25
Политика 23.08.2018 12:25
10277 30 Обсудить

0
Далее
Политика
21.08.2018 10:14
Политика 21.08.2018 10:14
4947 38 Обсудить

0
Далее
Политика
18.08.2018 10:51
Политика 18.08.2018 10:51
30053 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.08.2018 11:14
Политика 17.08.2018 11:14
11368 19 Обсудить

0
Далее
Политика
16.08.2018 10:15
Политика 16.08.2018 10:15
9925 27 Обсудить

0
Далее
Политика
14.08.2018 08:51
Политика 14.08.2018 08:51
1106 0 Обсудить

0
Далее
Политика
13.08.2018 16:57
Политика 13.08.2018 16:57
12107 22 Обсудить

0
Далее
Политика
03.08.2018 13:02
Политика 03.08.2018 13:02
14040 22 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:57
В Волгоградской области сорвали депутатское заседание по пенсионной реформеСмотреть фотографии
14:58
Плюс 1Тб ежемесячно: облака «Ростелекома» хватит на всёСмотреть фотографии
14:27
ОНФ: в Волгограде детские площадки опасны для игрСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде задержали трио грабителей из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
13:42
Прокуратура Волгоградской области проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительстваСмотреть фотографии
13:14
Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикапСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде перевозчик заплатит компенсацию выпрыгнувшей из автобуса пассажиркеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде прокуратура требует для кикбоксера Владимира Поташкина 9 лет тюрьмыСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде российские и иранские парламентарии почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:48
ФАС России: Администрация Волгограда и «Память» вступили в антиконкурентный сговор Смотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области тело пропавшего ребенка нашли в выгребной ямеСмотреть фотографии
10:06
Жительница Калужской области устроила ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:19
Провала больше нет: движение по рокадной дороге в Волгограде полностью восстановленоСмотреть фотографии
20:03
Да будет свет: в волгоградские дворы спустя десятилетия возвращается освещениеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Союз журналистов устроил встряску для местной прессыCмотреть видео
18:09
В Волгоград съезжаются высокопоставленные российские и зарубежные чиновникиСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде суд оставил волжского коммуниста "с темным прошлым" в числе кандидатовСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде меняется маршрут популярного автобусаСмотреть фотографии
16:59
Жительница Волгоградской области "сбросила балласт" перед отпуском с МалаховымСмотреть фотографии
15:51
Назначен новый директор музея-заповедника «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:19
Кадровые «рокировки» грядут в составе двух комитетов Волгоградской областной думыСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде фирмы и компании обескуражены «письмами счастья» от мусорного регоператора Смотреть фотографии
13:56
Жителей Волгограда косит лихорадка Западного НилаСмотреть фотографии
13:11
На АО «КАУСТИК» при поддержке технического университета зарождаются новые трудовые династииСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области депутаты подкорректировали избирательное законодательствоСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области восстановят пострадавший от паводка мостСмотреть фотографии
11:45
Десятки домов на севере Волгограда очистили от "рекламы" наркотиковСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде утро Госстройнадзора началось с пикета обманутых дольщиковСмотреть фотографии
10:47
Убийцу военнослужащего в Волгограде этапируют в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
09:57
Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
 