Политика 06.09.2018 11:52
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06.09.2018 11:52
Делегация иранских парламентариев вместе с депутатами Госдумы РФ сегодня возложила венки к Вечному огню и могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, депутаты Государственной думы и делегация Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран во главе с председателем Али Лариджани почтили минутой молчания память участников Великой Отечественной войны. С российской стороны в церемонии возложения участвовали заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Глава иранской делегации оставил запись в Книге памяти, отметив, что Сталинградская битва привела к поражению и провалу врагов и закончилась победой солдат в войне.
Напомним, Волгоград сегодня стал площадкой для проведения первого в истории заседания Межпарламентской комиссии России и Ирана высокого уровня — совещание проведут председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин и спикер Меджлиса Али Лариджани.
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