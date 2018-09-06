







Делегация иранских парламентариев вместе с депутатами Госдумы РФ сегодня возложила венки к Вечному огню и могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, депутаты Государственной думы и делегация Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран во главе с председателем Али Лариджани почтили минутой молчания память участников Великой Отечественной войны. С российской стороны в церемонии возложения участвовали заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.













Глава иранской делегации оставил запись в Книге памяти, отметив, что Сталинградская битва привела к поражению и провалу врагов и закончилась победой солдат в войне.

Напомним, Волгоград сегодня стал площадкой для проведения первого в истории заседания Межпарламентской комиссии России и Ирана высокого уровня — совещание проведут председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин и спикер Меджлиса Али Лариджани.



