Общество

В Волгограде забор у Александро-Невского собора превратили в летопись

Общество 04.09.2018 11:36
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04.09.2018 11:36



Исторические фотографии и факты о прошлом и настоящем собора Александра Невского, который возводится в центре Волгограда, теперь украшают забор, отделяющий стройплощадку от площади Павших борцов, сообщает ИА "Высота 102".



Строительный объект фактически стал летописью храма, который имеет богатую историю. Александро-Невский собор был построен в Царицыне в начале XX века после чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III, святым покровителем которого и был Святой князь Александр Невский. Первый камень в основание храма, который строился на народные пожертвования, был заложен в 1901 году. В 1918-ом его освятили, а в 1932-ом церковь взорвали большевики. 




Это было поистине величественное сооружение для малоэтажного Царицына — высотой с 18-этажный дом, 51 метр в длину и около 42 метров в ширину.



Воссоздание собора Александра Невского в Волгограде началось в марте 2016 года. Он станет точной копией царицынского кафедрального собора – выдающегося образца зодчества неовизантийского стиля, который строился 15 лет. Высота воссозданного храма составит 57 метров, он сможет вместить одновременно до 5 тысяч человек. Собор планируют закончить к 800-летию великого князя Александра Невского, которое в России отметят в 2021 году.

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