В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенка

Расследования 04.09.2018 09:30
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04.09.2018 09:30
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено 1 сентября на склоне оврага в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, страшную находку обнаружила местная жительница, проживающая в этом микрорайоне, когда искала еду в бытовом мусоре на ул. Шурухина. Женщину заинтересовал сверток, раскрыв который она увидела в нем завернутую в одноразовую пеленку новорожденную девочку, о чем сразу же сообщила в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также личности матери погибшего ребенка.
Следственные органы обращаются ко всем жителям Тракторозаводского района города Волгограда с просьбой сообщить в правоохранительные органы информацию о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода. Контактные телефоны: +7-937-551-40-51 или "02". Анонимность гарантируется.
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