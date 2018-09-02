АО «РИТЭК»: за нашим успехом — труд нескольких поколений нефтяников





Уважаемые жители Волгоградской области, дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Волгоградская область является одним из ключевых регионов по добыче углеводородного сырья, основой топливно-энергетического комплекса страны. Акционерное общество РИТЭК гордится тем, что вносит достойный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли в регионе!

Являясь инновационным флагманом ЛУКОЙЛа, Общество занимает лидирующее место среди предприятий нефтегазодобычи, пользуется высоким авторитетом в научных и деловых кругах. Благодаря профессионализму сотрудников, их высокой самоотдаче, умению слаженно работать в команде из года в год РИТЭК демонстрирует высокие производственные показатели.

Передовые методы работы с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, разработанные инженерами предприятия, широко применяются в нефтедобыче. Взяв курс на инновации более четверти века назад, наш коллектив уверенно движется к своей главной цели — достижению максимальной синергии науки и производства в интересах топливно-энергетического комплекса — важнейшего сектора в экономике России.

Необходимо помнить, что за этим успехом — труд нескольких поколений нефтяников. Поэтому особая благодарность и признательность тем, кто стоял у истоков отрасли!

Уверен, что разработки наших инженеров, внедряемые производственниками на местах, будут непрерывно усовершенствоваться, а вместе с этим будет повышаться благосостояние России и Волгоградской области!

Желаю коллегам и всем волгоградцам крепкого здоровья, отличного настроения, достижения намеченных целей, семейного счастья! Всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,

генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев



