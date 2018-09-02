Экономика

АО «РИТЭК»: за нашим успехом — труд нескольких поколений нефтяников

Экономика 02.09.2018 09:02
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02.09.2018 09:02


Уважаемые жители Волгоградской области, дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Волгоградская область является одним из ключевых регионов по добыче углеводородного сырья, основой топливно-энергетического комплекса страны. Акционерное общество РИТЭК гордится тем, что вносит достойный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли в регионе!
Являясь инновационным флагманом ЛУКОЙЛа, Общество занимает лидирующее место среди предприятий нефтегазодобычи, пользуется высоким авторитетом в научных и деловых кругах. Благодаря профессионализму сотрудников, их высокой самоотдаче, умению слаженно работать в команде из года в год РИТЭК демонстрирует высокие производственные показатели. 
Передовые методы работы с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, разработанные инженерами предприятия, широко применяются в нефтедобыче. Взяв курс на инновации более четверти века назад, наш коллектив уверенно движется к своей главной цели — достижению максимальной синергии науки и производства в интересах топливно-энергетического комплекса — важнейшего сектора в экономике России.
Необходимо помнить, что за этим успехом — труд нескольких поколений нефтяников. Поэтому особая благодарность и признательность тем, кто стоял у истоков отрасли!
Уверен, что разработки наших инженеров, внедряемые производственниками на местах, будут непрерывно усовершенствоваться, а вместе с этим будет повышаться благосостояние России и Волгоградской области!
Желаю коллегам и всем волгоградцам крепкого здоровья, отличного настроения, достижения намеченных целей, семейного счастья! Всего самого наилучшего вам и вашим близким!
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев

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