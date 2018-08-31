Общество 31.08.2018 13:27
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31.08.2018 13:27
К началу нового учебного 2018 года Волгоградстат провел оценку стандартного набора товаров, необходимых для приобретения ребенку-школьнику. Для мальчиков этот набор составит примерно 15,2 тыс. руб., для девочек – 16,9 тыс. руб. Как сообщили Иа «Высота 102» в ведомстве, по сравнению с августом прошлого года, в августе 2018 г. расходы родителей на товары для школьников возросли в среднем на 1,2%.
Среди товаров школьного ассортимента наибольший рост цен наблюдался на ранец (рюкзак), обувь, учебные пособия, альбом для рисования, блузки для девочек – на 3-7%. В то же время снизились цены на такие товары как джемпер, брюки из джинсовой и полушерстяной ткани для детей школьного возраста, шариковые авторучки, наборы фломастеров – на 1-4%.
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