Расследования 27.08.2018 14:13
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27.08.2018 14:13
На два месяца заключен под стражу сотрудник Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь Юрий Дрындин, который накануне был задержан в Волгоградской области при перевозке наркотиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском гарнизонном суде, Дрындин возражал относительно избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, утверждая, что он не причастен к совершению этого преступления.
По материалам следствия, при неустановленных обстоятельствах Дрындин незаконно приобрел на территории Волгоградской области более 2,9 кг марихуаны. Для перевозки наркотика на территорию Крыма в качестве тайника он использовал покрышку запасного колеса от эксплуатируемого им автомобиля. Машина под управлением сотрудника ФСБ была остановлена в минувшие выходные сотрудниками стационарного поста ДПС. В ходе досмотра в покрышке запасного колеса было обнаружено 8 полимерных свертков с марихуаной.
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