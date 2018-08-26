В Волгограде министр спорта РФ поднял вопросы наследия ЧМ-2018

Спорт 26.08.2018 15:49
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26.08.2018 15:49
Вопросы развития физической культуры, профессионального и массового спорта в Волгоградской области, расширения инфраструктуры, использования объектов чемпионата мира в режиме наследия стали темой встречи министра спорта России Павла Колобкова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.
Павел Колобков, напомним, совершает сегодня рабочую поездку в Волгоград. Он уже посетил финальный матч Всероссийского турнира «Кожаный мяч», который проходит в Волгограде на стадионе «Зенит».
«Для каждого из вас «Кожаный мяч» — это уникальный шанс получить путевку в большой футбол. За время проведения турнира с 1964 года этой возможностью воспользовались десятки тысяч мальчишек. Многие известные футболисты, такие как Фёдор Черенков, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Валерий Карпин, Сергей Родионов, Алан Дзагоев и другие, получили свой первый опыт именно на этих соревнованиях. Сегодня хочу пожелать каждому из вас удачи и новых ярких побед!», - сказал в своем приветственном слове глава Минспорта РФ.
На встрече с губернатором, которая состоялась в администрации Волгоградской области, министр сообщил, что планировал поездку в Волгоград, чтобы наметить дальнейшие планы по использованию инфраструктуры в рамках программы наследия.
«Цель нашей поездки — осмотреть объекты и решить, как их можно использовать для развития массового и детского спорта в Волгоградской области. В майском указе Президент поставил задачу увеличить число занимающихся спортом и физкультурой в стране до 55%. И важно создать условия для этого. Сегодня мы наметим дальнейшие конкретные мероприятия», — отметил Павел Колобков.
Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил министра спорта РФ за отклик на предложение посетить регион.
Отметим, что министр спорта России также планирует сегодня посетить игру «Ротора» и воронежского «Факела». Матч начнется в 18.00 на «Волгоград Арене».
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