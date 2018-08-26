Министр спорта РФ наградил победителей турнира «Кожаный мяч»

Спорт 26.08.2018 18:47
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26.08.2018 18:47
Награды лучшим футболистам страны в возрасте 14-15 лет - победителям турнира "Кожаный мяч" вручил сегодня в Волгограде министр спорта Российской федерации Павел Колобков, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Награждение состоялось на стадионе "Волгоград Арена".
Кубок получила команда "Труд" из Тихорецка. Ранее Павел Колобков поприветствовал участников турнира перед финальным матчем всероссийских соревнований, который прошел на стадионе "Зенит".
Отметим, что сегодня было принято решение о проведении финала юбилейного, 55-го всероссийского турнира "Кожаный мяч" на стадионе "Волгоград Арена".
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