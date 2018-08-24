







По данным регионального главка МВД, водитель "ГАЗ-32213", двигаясь со стороны Москвы в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "КамАЗ-53212" под управлением жителя республики Дагестан.

Столкновение грузового автомобиля и пассажирской "Газели" с последующим возгоранием произошло сегодня ночью во Фроловском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло в полночь на 856 км трассы "Москва- Волгоград". После удара грузовик и "Газель" загорелись. Оба водителя погибли до прибытия машин "скорой помощи".