Происшествия

В Волгоградской области после ДТП сгорели грузовик и "Газель", водители погибли

Происшествия 24.08.2018 08:57
1969 2
24.08.2018 08:57



Столкновение грузового автомобиля и пассажирской "Газели" с последующим возгоранием произошло сегодня ночью во Фроловском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло в полночь на 856 км трассы "Москва- Волгоград". После удара грузовик и "Газель" загорелись. Оба водителя погибли до прибытия машин "скорой помощи". 
По данным регионального главка МВД, водитель "ГАЗ-32213", двигаясь со стороны Москвы в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "КамАЗ-53212" под управлением жителя республики Дагестан.

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