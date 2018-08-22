I Летняя Европейская школа: в Волгограде подвели итоги нового международного проекта ВИУ РАНХиГС





В Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС завершилась работа I Летней Европейской школы «Новая жизнь индустриальных городов», проходившей с 11 по 18 августа. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, участниками Школы стали российские студенты, а также представители Остравского университета (Чехия), Исследовательского университета Рима Унительма Сапиенца (Италия) и Исследовательского университета Перуджии (Италия). Инициаторами проекта выступили города-побратимы: Волгоград и Острава. Главный организатор и место проведения – ВИУ РАНХиГС.

На торжественном открытии Летней Европейской школы директор Волгоградского института управления, доктор исторических наук, профессор И.О. Тюменцев подчеркнул важность выбранной темы Школы – «Новая жизнь индустриальных городов», и отметил, что «молодые умы» не боятся по-новому взглянуть на проблемы, связанные с развитием городов и регионов и найти новое, гениальное, решение. Нужно смело дерзать!





Школу приветствовали глава Волгограда А.В. Косолапов; экс-мэр Волгограда Ю.Ф. Староватых, почётный гражданин города-героя Волгограда и г. Хиросимы; экс-мэр г. Остравы Алеш Зедник, директор Российско-чешского научно-культурного форума, почетный консул РФ в Остраве.

Глава Волгограда Андрей Косолапов рассказал, что за годы многолетнего сотрудничества с Остравой удалось совместно реализовать целый ряд полезных инициатив, направленных на укрепление дружбы и взаимопонимания между жителями городов и стран. А открытие Летней Европейской школы – это еще один шаг в данном направлении.

Алеш Зедник, экс-мэр г. Остравы: «Сейчас молодежь хочет вести дискуссию о новых проектах и интересоваться тем, как развивается их город. Для городов осуществлять работу по созданию городского имиджа важно в сотрудничестве, чтобы показать другим людям, что наши города стали лучше для жизни. Многое сейчас в руках молодежи, мы надеемся на вас».

Организаторами I Летней Европейской школы выступили: Ю.А. Дроздова, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры философии и социологии, заместитель декана факультета государственного и муниципального управления по научной и воспитательной работе; Е.В. Гуляева, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации; К.В. Железникова, ассистент кафедры корпоративного управления, эксперт Федерального агентства по делам молодежи, Е. В. Степанова, кандидат филологических наук, ведущий специалист по связям с общественностью. С чешской стороны главным инициатором Международной Школы стал Витезслав Вилимек, старший преподаватель Остравского университета, исполнительный секретарь Евроазиатского академического форума.





На протяжении недели участники Школы разрабатывали проекты развития и благоустройства городских территорий. Проектная работа осуществлялась в смешанных российско-чешско-итальянских группах.

Программа I Летней Европейской школы была разработана ведущими специалистами Волгоградского института управления: Евгенией Гуляевой, Юлией Дроздовой и Остравского университета Витезславом Вилимеком, и включала в себя мастер-классы, воркшопы, экскурсии, встречи с экспертами.

Лекции для участников Школы провели: директор музея истории чистой воды «Фильтры» ООО «Концессии водоснабжения» А.В. Степнова; руководитель креативного PR-агентства «PR motor» и портала городского развития «Волгоград 2.0.» А.Г. Корнилова; директор компании "Geoclever", городской планировщик, урбанист Дмитрий Бойко; заместитель председателя комитета по подготовке и проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года А.В. Еркин; представители агентства «TutkovButkov» в креативном пространстве «ИКРА»; арт-менеджер ивент-агентства «Пушка», выпускница ВИУ РАНХиГС, Мария Ромащенко; научный сотрудник Государственного центра современного искусства, член ассоциации историков искусства Великобритании, преподаватель РУДН, Валерия Берест; экс-мэр города Остравы Алеш Зедник и многие другие.





Эксперты-практики поделились опытом редевелопмента промышленных зон, создания спортивных мега-проектов, творческих фестивалей и маркетов. Участники Школы получили знания в области стрит-арта, community-art практик, создания культурных проектов в городской среде. Также гостей Волгограда познакомили с богатой историей города и провели для них ряд экскурсий.

Для разработки собственных проектов благоустройства городской среды студенты выбрали 5 объектов Волгограда, нуждающихся в модернизации: Метизный завод, Сурский сквер, бывший Дом молодежи (рядом с ТРЦ «Европа Сити Молл»), парк дружбы «Волгоград-Баку» и площадь Сталинградской Победы.

Участники Летней школы изучили возможности преобразования этих локаций с целью превращения их в современные зоны отдыха и проведения досуга. Так, например, Дом молодежи студенты представили как многофункциональную площадку для реализации креативных идей: от открытия бизнеса до проведения выставок, а пустующие территории парка Дружбы могли бы стать прекрасным местом для строительства спортивной площадки для маломобильных людей и создания специального места для их социализации.

Неподдельный интерес к работе Международной Летней школы появился у жителей города и администрации Волгограда. Городские власти и представители бизнес-сообщества готовы поддержать лучшие идеи.

Важным моментом в реализации Летней Европейской школы была не только проектная работа по ревитализации городских пространств, но и культурный обмен между студентами трех стран.

Флорин Козмин Лука, студент Исследовательского университета Перуджии: «Европейская школа для меня, прежде всего, это культурный обмен, возможность узнать новых людей. Самое большое впечатление – мы удивительно похожи. У нас те же ценности, те же моральные устои».

Якуб Халуша, студент Остравского университета: «Европейская школа для меня – это новые друзья, новый опыт. Мне также очень интересны российская культура и история».





Проекты, разработанные участниками I Летней Европейской школы ВИУ РАНХиГС, являются инновационными, социальными, первыми молодежными проектами в Волгоградском регионе, направленными на развитие имиджа нашего города и региона, изменение городской среды, укрепление и расширение международных связей, «народной студенческой дипломатии». Международная Летняя школа ВИУ РАНХиГС поспособствовала возобновлению давних партнерских связей двух городов-побратимов: Сталинграда и Остравы, и будет проходить ежегодно. С ответным визитом делегация Волгоградского института управления посетит Чехию в следующем году.



