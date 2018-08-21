Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Склон у «Волгоград Арены» снова подкинул проблем

Аналитика 21.08.2018 20:06
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21.08.2018 20:06



Смотрите сегодня в программе: Волгоградцы требуют засыпать ямы, оставшиеся на месте снесенных гаражей. Новый поливочный водовод у «Волгоград Арены» снова дал течь. Ревнивый рецидивист пытался сжечь машину бывшей жены, но далеко уйти не смог. В Волгограде участники операции «Дунай» вспомнили, как советские войска входили в Чехословакию.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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