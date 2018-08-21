Общество

Доска позора: В Волгограде управляющую компанию позвали пожить в доме с фекалиями

Общество 21.08.2018 14:31
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21.08.2018 14:31

Жители многоквартирного дома по улице Федотова, 4 в Кировском районе Волгограда забросали обращениями руководство управляющей компании ООО «Аварийно-ремонтная служба». Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, в подвале их дома постоянно выходит из строя система канализации. В результате здесь постоянный неприятный запах, сырость, плесень, комары и  тараканы. Однако управляющая компания ООО «Аварийно-ремонтная служба» никаких мер не принимает, несмотря на неоднократные как устные, так и письменные просьбы. По словам жильцов, «сотрудники захлопывают перед ними дверь и, видимо, думают, что вопрос решится сам по себе».
«А сейчас в подвальном помещении творится вообще невообразимое. Все затоплено по пояс фекалиями, - рассказывает Станислав Евсеев, который является собственником этой территории. – Однако в подвал нет войти никакой возможности, так как он закрыт на замок, а до управляющей компании вообще не достучаться. Никакими другими словами, кроме «ужас» и «кошмар» назвать происходящее невозможно». 
По словам Евсеева, все услуги управляющей компании оплачиваются и им, согласно заключенного с ней договора, и жильцами.  Только непонятно, почему сама управляющая компания не выполняет обязательства и не соблюдает нормы действующего законодательства. Этот вопрос задают и многочисленные жильцы пятиподъездной многоэтажки. «Почему УК нарушает права и интересы нас, жильцов, если даже в подъезды заходить страшно? Неужели никто не может заставить нашу УК честно выполнять свою работу?».
Как заявили волгоградцы, они уже обратились с письменными заявлениями в администрацию Кировского района и инспекцию госжилнадзора по Волгоградской области. А руководителям УК ООО «Аварийно-ремонтная служба» они предложили хотя бы на время переселиться в их дом, чтобы «вкусить» все «прелести» такого проживания. 
ИА «Высота 102» следит за развитием ситуации. 
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

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