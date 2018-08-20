Волгоград "атаковало" растение-паразит

Экология 20.08.2018 13:19
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20.08.2018 13:19
Горожане сегодня наблюдают заросли опасного сорняка - повилики - в нескольких районах Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" читатели информагентства, площади, зараженные повиликой, видны невооруженным глазом. Этот вид растения-паразита имеет ярко-желтую окраску. У повилики нет ни корней, ни листьев. Растение не способно самостоятельно адсорбировать воду и питательные вещества из почвы и синтезировать питательные вещества на свету. Это классический паразит и живет за счет растения-хозяина. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань специальные "присоски" и питается его соками, что приводит к его гибели. Особенно опасен этот сорняк для культурных растений.
Заросли повилики сегодня можно увидеть, к примеру, в Краснооктябрьском районе вдоль улицы Репина недалеко от частного сектора. Комфортно растение-паразит ощущает себя и в центре Волгограда, на железнодорожной насыпи вдоль улицы Глубокоовражная.
На фотографиях видно, что паразит пока облюбовал заросли сорной травы. Однако повилике ничего не мешает для того, чтобы перекинуться и на культурные растения, произрастающие в частном секторе или, например, в городском парке вблизи Глубокоовражной.
В управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, республике Калмыкия "Высоте 102" сообщили, что борьба с этим карантинным растением идет в Волгограде, Волжском и районах Волгоградской области уже не первый год. По словам специалистов, уничтожать растение-паразит должны физические или юридические лица, на чьей территории оно произрастает. В случае, если собственник или арендатор земли отказывается бороться с опасным сорняком, то ему грозит административный штраф.
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