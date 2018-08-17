Избирком Волгоградской области дал добро на подготовку пенсионного референдума в регионе врачу и общественнику
Политика 17.08.2018 11:14
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17.08.2018 11:14
Избирательная комиссия Волгоградской области сегодня зарегистрировала региональную инициативную подгруппу по проведению пенсионного референдума. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение было принято на заседании избиркома после рассмотрения соответствующих документов, поступивших от инициативной группы. Представителями инициативной группы оказались заслуженный врач России Антонина Боязитова и президент автономной некоммерческой организации социальной поддержки семьи "Семья" Ирина Терещук. А также Анастасия Шейкина, но она на сегодняшнем заседании избиркома не присутствовала.
Временно осуществляющая полномочия заместителя председателя облизбиркома Наталья Фатеева сообщила, что в избирательную комиссию Волгоградской области поступило уведомление от данных граждан о регистрации региональной подгруппы, выступающей за проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства. Активисты волгоградского региона предложили вопрос: "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".
Отметим, что всего в региональной инициативной подгруппе, которая уже провела свое первое собрание, числится 136 человек. Сегодня для ее регистрации понадобилось всего несколько минут.
Отметим, что подгруппы, численность каждой из которых должна быть не менее 100 человек, необходимо зарегистрировать в 43 субъектах РФ. После этого проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению всероссийского референдума.
Напомним, первой с идеей проведения референдума по повышению пенсионного возраста выступила КПРФ, однако в ЦИК РФ "зарубили" вопрос, который коммунисты предлагали вынести на всенародное обсуждение. Затем центральная избирательная комиссия утвердила пять вариантов вопросов, поступивших от пяти инициативных групп.
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