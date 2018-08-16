Борьба с коррупцией

В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)

Борьба с коррупцией 16.08.2018 14:50
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16.08.2018 14:50


Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Волгограду задержали начальника межрайонного муниципального отдела занятости населения по Ворошиловскому и Центральному районам г.Волгограда, подозреваемого в получении незаконного денежного вознаграждения. 


Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники установили, что в отдел занятости населения для оформления документов о выходе на досрочную пенсию обратилась 53-летняя жительница Ворошиловского района. Несмотря на то, что гражданка имела право выйти на заслуженный отдых раньше срока, руководитель отдела потребовал от нее 20 тысяч рублей за содействие в принятии положительного решения о досрочном праве выхода на пенсию. При передаче денежных средств подозреваемый в получении незаконного денежного вознаграждения при силовой поддержке сотрудников патрульно-постовой службы полиции был задержан с поличным оперативными сотрудниками. Он сознался в содеянном. Как пояснили в СУ СК по Волгоградской области, задержание произошло в служебном кабинете госслужащего. По сведениям информагентства, задержанный - Алексей Сычев.
СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки».

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