Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда

Три человека, в том числе двое детей, пострадали сегодня в ДТП в Центральном районе Волгограда, об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По имеющимся данным, около часа дня рядом с домом №42 по улице имени маршала Рокоссовского столкнулись два легковых автомобиля. В аварии травмы получили 25-летняя девушка и двое мальчиков пяти и семи лет. Пострадавшие госпитализированы: дети - в БСМП №7, девушка в БСМП №25. Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.



