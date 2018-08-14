Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда

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Происшествия 14.08.2018 13:55
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14.08.2018 13:55
Три человека, в том числе двое детей, пострадали сегодня в ДТП в Центральном районе Волгограда, об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По имеющимся данным, около часа дня рядом с домом №42 по улице имени маршала Рокоссовского столкнулись два легковых автомобиля. В аварии травмы получили 25-летняя девушка и двое мальчиков пяти и семи лет. Пострадавшие госпитализированы: дети - в БСМП №7, девушка в БСМП №25. Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
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