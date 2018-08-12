Общество

В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»

Общество 12.08.2018 11:33
3756 0
12.08.2018 11:33



Прощание с директором музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексеем Васиным, скоропостижно скончавшимся на 52-м году жизни, пройдет в понедельник, 13 августа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в музее-заповеднике. Гражданская панихида пройдет с 9 до 12 часов в музее-панораме «Сталинградская битва», расположенном по адресу: ул. Чуйкова, 47. Похороны и отпевание состоятся в 13.00 на Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда.
Напомним, Алексей Викторович скончался в субботу, 11 августа. Ему стало плохо дома, врачи скорой помощи уже не смогли ему помочь. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. 
Алексей Викторович родился в селе Новицкое Партизанского района Приморского края. В 1989 г. окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября. В 2005 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 1984-го по 2004 г. проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2001 г. был назначен советником Председателя Правительства Чеченской Республики, с 2003-го по 2004 г. — начальник информационного управления Правительства Чеченской Республики. С 2005-го по 2007 г. — председатель комитета по делам культуры администрации Волгограда. В 2007 г. назначен на должность заместителя директора филиала — руководителем Территориального отделения филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» в г. Пятигорске. С 2008 г. — директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье». Музей-заповедник «Сталинградская битва» Алексей Васин возглавлял  с 2010 года. Алексей Викторович награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Алексей Викторович был большим другом редакции ИА «Высота 102». Последний раз публично он появился на траурной церемонии на Димитриевском кладбище в Волгограде, когда вспоминали погибшего в Южной Осетии майора Дениса Ветчинова. Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и всем, кто знал Алексея Викторовича. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
12.08.2018 10:08
Общество 12.08.2018 10:08
900 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 05:32
Общество 12.08.2018 05:32
2834 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.08.2018 04:35
Общество 12.08.2018 04:35
1689 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 19:24
Общество 11.08.2018 19:24
15660 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 12:03
Общество 11.08.2018 12:03
7687 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 11:12
Общество 11.08.2018 11:12
2426 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 10:20
Общество 11.08.2018 10:20
1279 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.08.2018 05:02
Общество 11.08.2018 05:02
2361 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 16:38
Общество 10.08.2018 16:38
4484 14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 15:04
Общество 10.08.2018 15:04
1485 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 14:02
Общество 10.08.2018 14:02
1975 17 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:44
Общество 10.08.2018 12:44
1413 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:24
Общество 10.08.2018 12:24
2981 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 09:48
Общество 10.08.2018 09:48
2798 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 08:04
Общество 10.08.2018 08:04
4263 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:26
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбуСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области девушка пострадала в аварии на парковке торгового центра
10:08
Детские и спортивные площадки в Волгограде - угроза для жизниСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде семья отравилась грибами из магазинаСмотреть фотографии
05:32
Волгоградцы увидят пик звездопадаСмотреть фотографии
04:35
Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизмуСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде на 52-ом году жизни скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей ВасинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградская облдума проигнорировала запрос ИА «Высота 102» о пенсиях депутатов Смотреть фотографии
14:22
Театр музкомедии в Волгограде сделают доступным для инвалидовСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцы предпочли шашлыки митингу против пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде перевозчик пытался легализовать отмененную маршруткуСмотреть фотографии
11:11
Жильцы многоэтажки в центре Волгограда заподозрили соседа в строительстве в квартире майнинговой фермыСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшимиСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде ранние сумерки сдвинут расписание речных трамвайчиковСмотреть фотографии
05:49
В Москве задержан экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской областиСмотреть фотографии
05:02
В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭПСмотреть фотографии
23:54
Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: Перед Днем города Волгоград ждет генеральная уборка Cмотреть видео
17:47
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде глава администрации потребовал привести в порядок «ужасный» подземный переход Смотреть фотографии
16:16
Росстат: В Волгоградской области падает безработицаСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области тепличные хозяйства ответят за пестицидыСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-форматеСмотреть фотографии
14:44
ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срокСмотреть фотографии
14:02
Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоездаСмотреть фотографии
13:16
«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный брендСмотреть фотографии
13:00
«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должниковСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работуСмотреть фотографии
Реклама
 