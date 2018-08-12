В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»

Прощание с директором музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексеем Васиным, скоропостижно скончавшимся на 52-м году жизни, пройдет в понедельник, 13 августа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в музее-заповеднике. Гражданская панихида пройдет с 9 до 12 часов в музее-панораме «Сталинградская битва», расположенном по адресу: ул. Чуйкова, 47. Похороны и отпевание состоятся в 13.00 на Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда.

Напомним, Алексей Викторович скончался в субботу, 11 августа. Ему стало плохо дома, врачи скорой помощи уже не смогли ему помочь. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Алексей Викторович родился в селе Новицкое Партизанского района Приморского края. В 1989 г. окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября. В 2005 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1984-го по 2004 г. проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2001 г. был назначен советником Председателя Правительства Чеченской Республики, с 2003-го по 2004 г. — начальник информационного управления Правительства Чеченской Республики. С 2005-го по 2007 г. — председатель комитета по делам культуры администрации Волгограда. В 2007 г. назначен на должность заместителя директора филиала — руководителем Территориального отделения филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» в г. Пятигорске. С 2008 г. — директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье». Музей-заповедник «Сталинградская битва» Алексей Васин возглавлял с 2010 года. Алексей Викторович награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексей Викторович был большим другом редакции ИА «Высота 102». Последний раз публично он появился на траурной церемонии на Димитриевском кладбище в Волгограде, когда вспоминали погибшего в Южной Осетии майора Дениса Ветчинова. Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и всем, кто знал Алексея Викторовича.



