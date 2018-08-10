Общество

В Волгограде глава администрации потребовал привести в порядок «ужасный» подземный переход

Общество 10.08.2018 16:38
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10.08.2018 16:38


Сегодня в мэрии прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 429-ой годовщины образования города. Глава администрации Волгограда обратил внимание подчиненных на то, что помимо праздничной атмосферы, нужно позаботиться также о чистоте и комфорте. Так, в районах города нужно покосить заросли сорной травы, за обилие которой Виталий Лихачев сделал замечание профильным службам, побелить деревья, привести в порядок проблемные территории – к примеру, подземный переход на остановке «Больница Ильича». «Он в ужасном состоянии – прежде всего, важно восстановить лестницу, поскольку это вопрос безопасности граждан», - заявил Виталий Лихачев. Глава администрации Краснооктябрьского района пообещал до конца августа все работы выполнить. 
Также сити-менеджер распорядился усилить темпы работ по благоустройству дворовых территорий. К дню города должны быть окончены работы в тех дворах, в которые уже зашли подрядные организации. «Но обращаю внимание, работы должны быть выполнены комплексно и качественно», - подчеркнул Лихачев.
В этом году впервые день города в Волгограде пройдет не на Центральной набережной из-за ее реконструкции. Вместо нее будет задействовано четыре основных площадки: территория возле музея «Россия – моя история», Площадь Павших борцов, Комсомольский сад и новый парк у подножия Мамаева кургана. Всего запланировано около сотни праздничных мероприятий. Самые крупные из них стартуют с 26 августа и завершатся вечером 2 сентября фестивалем фейерверков. Программа мероприятий в формате интерактивной карты уже размещена на сайте мэрии. Баннеры с перечнем основных событий разместят на остановочных павильонах. 

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