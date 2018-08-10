ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срок









Сегодня застройщик ЖК Гранд Авеню получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома. 16-этажный односекционный дом на 111 квартир стал уже третьим по счету, который Группа компаний «Волгострой» построила и сдала точно в срок в активно развивающемся жилом квартале Дзержинского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» .

«Поздравляем всех будущих новоселов ЖК Grand Avenue! Наш специалист с вами свяжется, чтобы сообщить о дате и времени передачи ключей. Кстати, если вы еще не успели приобрести квартиру в строящемся доме, то теперь вы можете сделать это по договору купли-продажи и сразу начинать делать ремонт и переезжать. Ваш личный мегаполис растет!», — отметили в компании.



