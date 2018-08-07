Аналитика

Волгоградские бюджетники «съели» больше 1 миллиарда рублей

Аналитика 07.08.2018 15:13
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07.08.2018 15:13


В первом полугодии 2018 года траты на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления в Волгограде составили 317 миллионов 545 тысяч 204 рубля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет экономического развития администрации Волгограда. Содержание работников муниципальных учреждений обошлось городской казне в гораздо большую сумму – в 1 миллиард 38 миллионов 387 тысяч 204 рубля. При этом численность муниципальных служащих составляет 1313 человек, а работников муниципальных учреждений – 9061 человек. 

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