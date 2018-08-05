Расследования

В Волгоградской области новорожденного младенца выбросили в речку

Расследования 05.08.2018 13:14
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05.08.2018 13:14


Мать новорожденного ребенка, чье тело было извлечено из реки Арчеда во Фролово, ищут следователи. Как сообщила ИА “Высота 102”  старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, погибшего младенца в пятницу вечером нашли двое подростков. Ребята пришли на рыбалку и буквально в метре от берега увидели погибшего малыша. Они тут же сообщили о случившимся в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ “Убийство матерью новорожденного  ребёнка”. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

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