Тело жителя Волгоградской области с огнестрельным ранением нашли в гараже





Тело 71-летнего жителя Котельниковского района с огнестрельным ранением головы нашли сегодня в одном из населенных пунктов района. Как сообщил ИА “Высота 102” руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области майор юстиции Хонгор Муджиков, погибшего обнаружили в гараже его собственного дома.

Там же нашли и ружье. Известно, что у мужчины было онкологическое заболе­вание, а в апреле умерла его жена. Правоохранители нашли его предсмер­тную записку, в ней он прощается с родственниками и просит прощения за свой поступок. Сейчас по данному факту проводится проверка.