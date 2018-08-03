Тело жителя Волгоградской области с огнестрельным ранением нашли в гараже

Происшествия 03.08.2018 16:45
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03.08.2018 16:45
Тело 71-летнего жителя Котельниковского района с огнестрельным ранением головы нашли сегодня в одном из населенных пунктов района. Как сообщил ИА “Высота 102” руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области майор юстиции Хонгор Муджиков, погибшего обнаружили в гараже его собственного дома.
Там же нашли и ружье. Известно, что у мужчины было онкологическое заболевание, а в апреле умерла его жена. Правоохранители нашли его предсмертную записку, в ней он прощается с родственниками и просит прощения за свой поступок. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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