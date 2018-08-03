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Расследования 03.08.2018 15:13
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03.08.2018 15:13
Уголовное дело в отношении бывшей руководительницы МУП “Коммунальное хозяйство “Клетское” предано в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в декабре 2016 года директор приказала главному бухгалтеру снять со счета предприятия 10 тысяч рублей, а затем оформить их выдачу сотрудникам на производственные нужды. Но деньги в итоге оказались у самой женщины. Свою вину она полностью признала и возместила ущерб. Уголовное дело расследовали сотрудники ОМВД России по Клетскому району.
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