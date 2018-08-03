Общество 03.08.2018 10:14
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03.08.2018 10:14
Рекламодателю ООО «Авангард-Инвест» - (ЖК «ДОСААФ») выдано предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства, также будет возбуждено административное производство. К такому решению пришли в Волгоградском УФАС России, где завершено разбирательство по делу. Оно было возбуждено по заявлению ООО «ГалаГрупп» (застройщик ЖК «Гала Парк»). В нем сообщалось о распространении в сети Интернет в поисковой системе «Яндекс» рекламы с текстом: «Интересует ЖК Gala Park? ДОСААФ-жк.рф». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС по Волгоградской области, заявитель указал, что считает подобную рекламу конкурента-застройщика ООО «Авангард-Инвест» актом недобросовестной конкуренции, поскольку в ней незаконно используется коммерческое обозначение «Gala Park» («Гала Парк»), принадлежащее заявителю.
Примечательно, что ООО «Авангард-Инвест» и ООО «ГалаГрупп» действительно являются конкурентами, застройщиками жилищных комплексов соответственно ЖК «ДОСААФ» и ЖК «Гала Парк». Причем жилищный комплекс «Гала Парк», к чьим потенциальным покупателям обращена реклама, строится в том же Ворошиловском районе Волгограда, что и ЖК рекламодателя. Экспертный совет по рекламе при Волгоградском УФАС России усмотрел недобросовестность в использовании наименования жилищного комплекса конкурента (ЖК «Gala Park») для привлечения внимания к ЖК «ДОСААФ». Также эксперты посчитали, что рассматриваемая реклама содержит сравнение, в том числе в завуалированной форме, в пользу ЖК «ДОСААФ».
По словам заместителя руководителя Волгоградского УФАС России Ирины Никуйко, данное дело стало вторым подобным делом в практике управления. «В 2016 году мы уже выносили решение по контекстной Интернет-рекламе одной из волгоградских клиник, в которой потребители привлекались через интерес пользователей к клинике–конкуренту. Структура рекламного послания была очень схожей с рекламой, рассмотренной в данном деле. Смысл, который доносился до потребителей рекламы, можно описать так «вместо А иди в В, там лучше». Печально, что подобная недобросовестная практика продолжает тиражироваться».
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