Расследования 03.08.2018 09:53
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03.08.2018 09:53
Семью, руководящую детским благотворительным фондом, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, с 2013 по 2015 годы фонд провел 35 тематических конкурсов и фестивалей в Волгограде, Санкт-Петербурге, Сочи, а также за рубежом.
Правда, на деле, как считают правоохранители, фонд занимался бизнесом, а не благотворительностью. Коммерцией "рулила" жена, президент фонда. С участников конкурсов и фестивалей были собраны почти 100 миллионов рублей, но налоги оплачены не были. Ущерб государству составил около 13 миллионов рублей. Сообщается, что обвинительное заключение утверждено прокуратурой и дело передано в суд.
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина уточнила информагентству, что супруга женщины обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Также известно, что арестована недвижимость обвиняемых: квартира, дом и земельный участок.
Судебный процесс пройдет в Красноармейском районном суде.
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