Экономика

АО «КАУСТИК» в полтора раза увеличило платежи в консолидированный бюджет Волгоградской области

Экономика 02.08.2018 12:22
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02.08.2018 12:22



По результатам финансово-хозяйственной деятельности в первом полугодии 2018 года АО «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» - перечислило в консолидированный (региональный и местный) бюджет Волгоградской области 584,2 миллиона рублей обязательных платежей, что на 50% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с января по июнь нынешнего года «КАУСТИК» также на 27,1% увеличил  платежи в федеральный бюджет – сумма по этому показателю превысила 431 миллион рублей. За первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли отчисления по налогам на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на имущество и ряду других.
В целом за первые шесть месяцев этого года три предприятия, входящие в группу «НИКОХИМ», - АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг» (производство магниевых соединений и противогололёдных материалов) и ООО «МагМайн» (геологоразведка и добыча каменной соли и бишофита) – совокупно перечислили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 1 миллиарда 385 миллионов рублей
Напомним, на предприятиях группы "НИКОХИМ" трудится около шести тысяч волгоградцев и жителей рабочего посёлка Светлый Яр.


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