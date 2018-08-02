



Капремонт здания УПФР Центрального района Волгограда обойдется почти в 4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, здесь планируется заменить двери, обновить санузел, разобрать «ненужные» перегородки, залить полы, привести в порядок водосточную систему, выложить тактильную плитку.

Ранее выборочный капремонт был заказан для здания УПФР Советского района на сумму более 200 тысяч рублей. В июне 2018 года почти 2 миллиона рублей было выделено для ремонта здания УПФР Котовского района Волгоградской области. Всего же с начала года было потрачено около 10 миллионов рублей на ремонт здания ПФР Урюпинска и Урюпинского района Волгоградской области, 6,2 миллиона рублей – Серафимовичского района Волгоградской области. Самым дорогим вышел «обгрейд» здания ПФР Красноармейского района Волгограда – почти 12 миллионов рублей. Также в этом году заказаны проекты на предстоящий капремонт помещений, где располагаются районные отделения пенсионного фонда, в Жирновском и Новоаннинским районах на сумму около 700 тысяч рублей. Источник финансирования всех работ – средства пенсионного фонда РФ.



