Общество

На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублей

Общество 02.08.2018 11:29
4399 21
02.08.2018 11:29


Капремонт здания УПФР Центрального района Волгограда обойдется почти в 4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, здесь планируется заменить двери, обновить санузел, разобрать «ненужные» перегородки, залить полы, привести в порядок водосточную систему, выложить тактильную плитку.
Ранее выборочный капремонт был заказан для здания УПФР Советского района на сумму более 200 тысяч рублей. В июне 2018 года почти 2 миллиона рублей было выделено для ремонта здания УПФР Котовского района Волгоградской области. Всего же с начала года было потрачено около 10  миллионов рублей на ремонт здания ПФР Урюпинска и Урюпинского района Волгоградской области, 6,2  миллиона рублей – Серафимовичского района Волгоградской области. Самым дорогим вышел «обгрейд» здания ПФР Красноармейского  района Волгограда – почти 12 миллионов рублей. Также в этом году заказаны проекты на предстоящий капремонт помещений, где располагаются районные отделения пенсионного фонда, в Жирновском и Новоаннинским районах  на сумму около 700 тысяч рублей. Источник финансирования всех работ – средства пенсионного фонда РФ. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Общество
02.08.2018 14:47
Общество 02.08.2018 14:47
2574 2 Обсудить

0
Далее
Общество
02.08.2018 14:27
Общество 02.08.2018 14:27
365 1 Обсудить

0
Далее
Общество
02.08.2018 12:21
Общество 02.08.2018 12:21
3238 4 Обсудить

0
Далее
Общество
02.08.2018 12:13
Общество 02.08.2018 12:13
2704 3 Обсудить

0
Далее
Общество
02.08.2018 11:30
Общество 02.08.2018 11:30
3221 20 Обсудить

0
Далее
Общество
02.08.2018 10:17
Общество 02.08.2018 10:17
326 Обсудить

0
Далее
Общество
02.08.2018 10:06
Общество 02.08.2018 10:06
549 3 Обсудить

0
Далее
Общество
02.08.2018 09:17
Общество 02.08.2018 09:17
7646 64 Обсудить

0
Далее
Общество
01.08.2018 17:52
Общество 01.08.2018 17:52
1607 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.08.2018 15:11
Общество 01.08.2018 15:11
8515 19 Обсудить

0
Далее
Общество
01.08.2018 12:24
Общество 01.08.2018 12:24
7035 27 Обсудить

0
Далее
Общество
01.08.2018 11:55
Общество 01.08.2018 11:55
3605 25 Обсудить

0
Далее
Общество
01.08.2018 10:26
Общество 01.08.2018 10:26
7007 44 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 17:49
Общество 31.07.2018 17:49
3269 3 Обсудить

0
Далее
Общество
31.07.2018 17:31
Общество 31.07.2018 17:31
1565 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:14
В Волгограде снимут фильм о Волге, времени и судьбеСмотреть фотографии
15:30
Кассы на «Волгоград Арене» откроют за день до игры «Ротора» с «Сочи»Смотреть фотографии
15:30
Умершего в поезде "Москва-Волгоград" пассажира пытались спастиСмотреть фотографии
14:51
Офицер ЮВО украл у минобороны России почти 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде скрыли провал на дороге ЧМ-2018Смотреть фотографии
14:37
Байкер пострадал в аварии в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:27
Волгоградский арендатор сэкономил на «умном» счетчике более 18 млн рублейСмотреть фотографии
13:00
Ревнивцу из Волгоградской области почти в 5 раз снизили срок за смерть парняСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области предпринимателя арестовали за обман чиновниковСмотреть фотографии
12:25
Торговцев милитари-снаряжением из Волгограда и Москвы подозревают в контрабандеСмотреть фотографии
12:22
АО «КАУСТИК» в полтора раза увеличило платежи в консолидированный бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцы боятся утечки местных налогов в Кемерово или КрасноярскСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде задержалась веснаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
День ВДВ в Волгограде: десантники начинают праздноватьСмотреть фотографии
11:29
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублейСмотреть фотографии
11:12
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:56
Волгоградцу грозит шесть лет колонии за неуплату 50 миллионов рублей налоговСмотреть фотографии
10:38
Адвокат из Волгограда выманил у клиента 6 миллионов рублей за "мягкий" приговорСмотреть фотографии
10:06
Судебный спор из-за лифтов не остановил замену подъемников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Чиновникам Волгоградской области купили новые машиныСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде оргкомитет ЧМ-2018 теперь займется богатым наследиемCмотреть видео
18:37
Утонувшего у “Волгоград Арены” парня погубили отвесная стена и быстрое течениеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде торговцу героином из Таджикистана грозит до 20 лет тюрьмыСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде рельсы на трамвайных путях меняют ночьюСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 18-летнего парня у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
16:36
Волгоградец признался в избиениях 16-летней дочериСмотреть фотографии
16:07
В Астраханской области за смерть водителя судят механика из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
Отличники-муниципалитеты Волгоградской области получили прибавку из областного бюджета за увеличение НДФЛСмотреть фотографии
15:11
«Подмена» на поле матча ЧМ-2018 в Волгограде обернулась заменой директора оскандалившегося центраСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде в окрестностях стадиона водолазы ищут утонувшего мужчинуСмотреть фотографии
Реклама
 