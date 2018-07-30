



Провести 11 лет в колонии строгого режима придется жителю Волгоградской области Алексею Хлебникову. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная инстанция оставила в силе приговор Новоаннинского районного суда.

Трагедия произошла в августе прошлого года. Хлебников и его товарищ, проезжая через поселок Полевой Новоаннинского района, решили выпить и завернули в лесополосу. “Пикник” они устроили, не выходя из ВАЗа седьмой модели, который принадлежал знакомому Хлебникова. Во время импровизированного застолья вспыхнула ссора и Хлебников дважды ударил мужчину кулаком по лицу и столько же раз стеклянной бутылкой по голове. Побитый мужчина выскочил из авто и попытался сбежать, но Хлебников догнал его, повалил на землю и добил несколькими ударами кулака и кирпича.После убийца уехал на машине жертвы. Позже он полностью признал свою вину и был осужден за убийство и угон. Однако, сочтя приговор слишком строгим, попытался его обжаловать.