Расследования 30.07.2018 16:22
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30.07.2018 16:22
Провести 11 лет в колонии строгого режима придется жителю Волгоградской области Алексею Хлебникову. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная инстанция оставила в силе приговор Новоаннинского районного суда.
Трагедия произошла в августе прошлого года. Хлебников и его товарищ, проезжая через поселок Полевой Новоаннинского района, решили выпить и завернули в лесополосу. “Пикник” они устроили, не выходя из ВАЗа седьмой модели, который принадлежал знакомому Хлебникова. Во время импровизированного застолья вспыхнула ссора и Хлебников дважды ударил мужчину кулаком по лицу и столько же раз стеклянной бутылкой по голове. Побитый мужчина выскочил из авто и попытался сбежать, но Хлебников догнал его, повалил на землю и добил несколькими ударами кулака и кирпича.После убийца уехал на машине жертвы. Позже он полностью признал свою вину и был осужден за убийство и угон. Однако, сочтя приговор слишком строгим, попытался его обжаловать.
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