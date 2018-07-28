Расследования

Более тысячи человек пострадали в Волгограде от нечистых на руку косметологов

Расследования 28.07.2018 10:17
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28.07.2018 10:17


Волгоградские следователи ищут клиентов  “Город красоты”, “Бьюти Тайм”, “Гранд”, пострадавших от действий  косметологов. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным следствия, деньги клиентов похищали под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Людей приглашали на бесплатную диагностику, а потом убеждали, что у них есть опасные заболевания. Затем сотрудники центра предлагали свою “помощь”. При этом вводили пациентов в заблуждение как в отношении  необходимости своих медицинских и косметологических услуг, так и их реальной стоимости, которая порой исчислялась десятками тысяч рублей. Для их оплаты гражданам предлагали оформить кредиты.
 Следователям известно, что за время существования фирмы на счета подконтрольных ей компаний поступило свыше 100 миллионов рублей. По примерным оценкам, более  тысячи человек пострадали от деятельности косметологов.
На данный момент в деле фигурируют около 300 потерпевших. Сейчас  62-летняя руководитель косметологического центра находится под стражей. В отношении еще 23 подозреваемых и обвиняемых избраны различные меры пресечения.
 Всех, кто пострадал от деятельности фирм, полиция просит обращаться к замначальника отдела № 4 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области Павлу Бретгауэру. Информацию можно передать по адресу: город Волгоград, улица Голубинская, дом 8, кабинет 17, или по телефону (8-8442) 30-48-59.     

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