Выборы 27.07.2018 13:25
459 6
27.07.2018 13:25
Три человека на один мандат – таков в среднем по Волгоградской области конкурс на замещение вакантных депутатских кресел. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, всего 9 сентября будет разыграно 842 места в представительных собраниях. Свыше 2,2 тысячи человек изъявили желание побороться за статус народного избранника. Период выдвижения кандидатов в регионе завершен. До 30 июля кандидаты обязаны представить в избирательные комиссии документы на регистрацию.
Большую часть всех кандидатов составляют мужчины – 59,5%. До 30 лет – 10,2% выдвиженцев, более половины (53%) – в возрасте от 30 до 49 лет, старше 50 лет – 36,8%.
В депутаты чаще идут при партийной поддержке – 88% от всех участников выборов на территории региона. Кандидатов от «Единой России» - большинство (39%). Плодовитой на предстоящих выборах оказалась и ЛДПР – 22% от общего числа выжвиженцев в депутаты представляют эту оргаизацию. На третьем месте – «Справедливая Россия» (8%), на четвертом – КПРФ (7%). Любопытно, что кандидаты в главы поселений предпочитают дистанцироваться от партийных флагов. Практически половина всех выдвиженцев, которых по данным облизиркома 271 человек, являются независимыми кандидатами. Напомним, главы поселений – единственные из всех руководителей территориальных образований в Волгоградской области, которые избираются прямым голосованием жителей. Должности руководителей районов, городских округов замещаются по итогам проведения конкурсов, проводимых местными администрациями.
Реклама
Популярное по теме
22.07.2018 04:30
11950 0
30.06.2018 12:20
5516 0
04.07.2018 12:37
3920 5
Меняем место голосования: заработал сервис «Мобильный избиратель»26.07.2018 14:34
Кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России» показали свои миллионы22.07.2018 04:30
Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы от «ЕР» уличили в сокрытии судимости19.07.2018 10:44
За места в Волжскую гордуму будут биться восемь партий18.07.2018 05:24
В Волгограде опоздавших кандидатов в депутаты не пустят в горизбирком13.07.2018 06:34
КПРФ выдвинула в Волгоградскую гордуму застройщика со скандальной репутацией10.07.2018 05:33
В Волгограде коммунисты определись с «головой и хвостом» предвыборного поезда07.07.2018 16:03
В Волгограде выдвижение коммуниста Анненко готов поддержать бывший уголовник07.07.2018 14:30
На выборах в Волгоградскую гордуму сражаться за «Родину» готовы «фронтовики» и коммерсанты05.07.2018 16:50
В Волгограде признали незаконными 5000 агиток кандидата из Санкт-Петербурга04.07.2018 12:37
В Волгограде "Единая Россия" добрала в предвыборный список еще одного депутата30.06.2018 12:20
Казаки пошли на выборы в Волгоградскую городскую думу27.06.2018 15:25
До Волгоградского горизбиркома по жаре пока не дошел ни один потенциальный депутат26.06.2018 14:05
В Волгограде официально стартовала предвыборная кампания13.06.2018 11:28
Волгоградцы рисуют образ будущей гордумы: в приоритете – молодость, энергичность и забота03.06.2018 17:09
Реклама