Выборы

В Волгоградской области половина кандидатов в главы поселений отказались от партийной окраски

Выборы 27.07.2018 13:25
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27.07.2018 13:25


Три человека на один мандат – таков в среднем по Волгоградской области конкурс на замещение  вакантных депутатских кресел. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, всего 9 сентября будет разыграно 842 места в представительных собраниях. Свыше 2,2 тысячи человек изъявили желание побороться за статус народного избранника. Период выдвижения кандидатов в регионе завершен. До 30 июля кандидаты обязаны представить в избирательные комиссии документы на регистрацию.
Большую часть всех кандидатов составляют мужчины – 59,5%. До 30 лет – 10,2% выдвиженцев, более половины (53%) – в возрасте от 30 до 49 лет, старше 50 лет – 36,8%.
В депутаты чаще идут при партийной поддержке – 88% от всех участников выборов на территории региона. Кандидатов от «Единой России» - большинство (39%). Плодовитой на предстоящих выборах оказалась и ЛДПР – 22% от общего числа выжвиженцев в депутаты представляют эту оргаизацию. На третьем месте – «Справедливая Россия» (8%), на четвертом – КПРФ (7%). Любопытно, что кандидаты в главы поселений предпочитают дистанцироваться от партийных флагов. Практически половина всех выдвиженцев, которых по данным облизиркома 271 человек, являются независимыми кандидатами. Напомним, главы поселений – единственные из всех руководителей территориальных образований в Волгоградской области, которые избираются прямым голосованием жителей. Должности руководителей районов, городских округов замещаются по итогам проведения конкурсов, проводимых местными администрациями.

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