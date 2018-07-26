Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенка

Расследования 26.07.2018 08:48
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26.07.2018 08:48
Идентифицированы личности сгоревших накануне в машине мужчины и ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчине было 36 лет, а девочке – 6. По некоторым данным, это отец и дочь - Александр и Дарья Переверзевы. Напомним, обгоревшие тела мужчины и маленького ребёнка нашли накануне вечером в сгоревшей машине в Советском районе. Трагедия произошла около семи часов вечера на железнодорожном переезде у поселка имени Гули Королевой. Как уточнили информагентству в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о горящей машине поступило на пульт дежурного в 19:17. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №4. Они потушили “Daewoo Nexia” в 19:45. Причины произошедшей трагедии пока неизвестны.
Как уточнила информагентству старший помощник руководителя регионального управления СУ СК России Наталия Куницкая, данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка. Есть данные, что в этот день мужчина забрал дочь из детского сада и собирался отправиться к своим родителям на дачу. Около 19:30 принадлежащий мужчине автомобиль обнаружили на повороте дороги от поселка Гули Королевой к поселку Водный проезжавшие мимо водители. Они рассказали, что увидели дым в салоне машины, а так как двери авто были заблокированы очевидцы разбили стекло. Когда они увидели тела мужчины и ребенка весь салон авто был объят пламенем. Сейчас следователи и эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.
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