Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня

Аналитика 25.07.2018 20:51
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25.07.2018 20:51



Смотрите сегодня в программе:  поселок под Волгоградом может смыть в овраг во время очередного дождя. «В Москве дешевле»: заместителя руководителя ФАС возмутила высокая стоимость похорон в Волгограде. Акт вандализма: неизвестные осквернили памятник, который установлен  на месте переднего края обороны во время битвы за Сталинград. На областных соревнованиях специалистов - кинологов  определились победители: они представят Волгоградскую область на всероссийских соревнованиях.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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