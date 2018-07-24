член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов, руководитель Управления Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО Антон Лукаш, а также главы профильных комитетов администрации региона, ученые и представители общественности, активисты регионального студенческого объединения “Кибердружина”.

Были рассмотрены вопросы о практике прокурорского надзора за исполнением законов об охране здоровья детей и защиты их от вредоносной сведений, а

также защиты подрастающего поколения от “рекламы” преступного мировоззрения и образа жизни.

В надзорном ведомстве отметили, что подведенные итоги обсуждения и мнения, высказанные специалистами, пригодятся в дальнейшей работе.