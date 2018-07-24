Общество

В прокуратуре Волгоградской области озаботились защитой детей от “блатной” романтики

Общество 24.07.2018 20:15
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24.07.2018 20:15


Охрану здоровья детей и их защиту от вредоносной для нравственности информации обсудили сегодня на прошедшей в областной прокуратуре встрече с общественностью. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, общение прошло в формате “диалога с прокурором”. В заседании, помимо руководства надзорного ведомства, участвовали  член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов, руководитель Управления Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО Антон Лукаш, а также главы профильных комитетов администрации региона, ученые и представители общественности, активисты регионального студенческого объединения “Кибердружина”. Были рассмотрены вопросы о практике прокурорского надзора за исполнением законов об охране здоровья детей и защиты их от вредоносной сведений, а также защиты подрастающего поколения от “рекламы” преступного мировоззрения и образа жизни. В надзорном ведомстве отметили, что подведенные итоги обсуждения и мнения, высказанные специалистами,  пригодятся  в дальнейшей работе.

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